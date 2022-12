Ligue 2 : l’ASSE recommence mal avec une défaite à Annecy

L’AS Saint-Etienne s’est inclinée 2-1 au Parc des Sports de Annecy ce lundi 2- décembre en fin de journée à l’occasion de la 16e journée de Ligue 2. Un match qui comptait pour la reprise du championnat de France de deuxième division après la coupure Coupe du monde. Menés dès la 2e minute de jeu suite à un but de Sahi, les Verts ont couru derrière le score tout le match. Ils encaissaient même un second but du même joueur au retour des vestiaires (51′, 2-0). Malgré une réduction du score de Petrot pour l’ASSE (76′, 2-1), le club du Forez s’incline de nouveau et reste bon dernier de Ligue 2. Le prochain match aura lieu ce vendredi 30 décembre face à Caen au stade Geoffroy-Guichard et où la victoire sera impérative pour le groupe de Laurent Batlles.