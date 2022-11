Ligue des champions : les Lyonnaises s’imposent à Zurich

L’OL féminin se rassure et se donne un peu d’air. Les Lyonnaises ont décroché ce jeudi soir un premier succès de la saison en Ligue des champions sur le terrain de Zurich. Une victoire nette 3-0, qui permet aux joueuses de Sonia Bompastor de revenir à 1 point de la 2e place du groupe.



Melvine Malard a inscrit le premier but dès la 4e minute, avant de délivrer deux passes décisives à la Danoise Signe Bruun (35e et 66e).



A noter que Dzsenifer Marozsan a pu rejoué après sa blessure au genou en avril. Prochain match dimanche en championnat avec une rencontre face au Paris FC.