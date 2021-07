L’OL(F) s’impose contre Fribourg

L’OL (F) s’est imposé pour son deuxième match de préparation face à Fribourg au Groupama Ol Training Center. Les Lyonnaises ont dominé les Allemandes pour l’emporter 2-0.



Les joueuses de Sonia Bompastor ont inscrit un but dans chaque mi-temps. C’est Janice Cayman qui a ouvert le score à la 21e minute sur un coup-franc excentré d’Amel Majri. Juste après le retour des vestiaires, Amandine Henry est parvenue à reprendre un corner de Selma Bacha pour trouver les filets adverses.

Les Allemandes 7e du dernier championnat avaient bien débuté leur préparation en enchaînant trois victoires face à Lucerne (4-0), Hoffenheim (3-2) et Sand (4-1).



Les Lyonnaises avaient remporté leur premier match de préparation 2-0 face aux U16 garçons de Sion. Avant de reprendre la D1 Arkema, samedi 28 août, avec la réception du Stade de Reims (14h30), les joueuses de Sonia Bompastor participeront à deux tournois : la AMOS Women’s French Cup et la Women’s International Champions Cup.