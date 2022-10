L’Olympique de Marseille enchaîne une 3e défaite consécutive face à Lens

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 ce samedi soir à domicile au stade Vélodrome face au Racing Club de Lens lors de la 12 journée de Ligue 1. Le buteur est David Pereira Da Costa côté sang et or avec une frappe lointaine déviée par Leonardo Balerdi qui a lobé Pau Lopez avant de faire barre rentrante à la 78e minute de jeu. L’OM n’a pourtant pas démérité mais n’a pas su faire preuve de réalisme devant le but lensois. Les Phocéens enchaînent ainsi une troisième défaite consécutive en championnat après celles face à Ajaccio et face au Paris Saint-Germain. Désormais les joueurs d’Igor Tudor vont se rendre à Francfort cette semaine pour un match décisif en Ligue des champions avant de se déplacer à Strasbourg samedi prochain pour arrêter l’hémorragie en Ligue 1.