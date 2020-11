Lozanne : une fillette de 4 ans meurt poignardée

Les pompiers et les gendarmes sont intervenus ce jeudi matin à Lozanne dans le Rhône. Ils ont été appelés peu après 7h. Une fillette de 4 ans a été tuée à l’arme blanche et sa mère a été transportée à l’hôpital de Villefranche en état d’urgence absolue.



On ignore pour le moment les circonstances du drame. On ne sait pas si la mère et sa fille ont été victimes d’une tierce personne ou si la mère a agi avant de tenter de se suicider.



Le drame aurait eu lieu dans un contexte familial difficile, les parents étaient en instance de divorce. Une enquête a bien évidemment été ouverte.