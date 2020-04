Lyon : bientôt la réouverture des marchés ?

Les marchés en plein air devraient bientôt pouvoir reprendre du service. Ce jeudi, la mairie de Lyon a annoncé « la réouverture, de façon progressive, de plusieurs marchés de la ville ». Il s’agirait, en premier lieu, d’ouvrir un marché par arrondissement.



Dès le 4 mai, les marchés seront testés une semaine pour vérifier que les règles sanitaires de distanciation peuvent bien être suivies. Le but étant de garantir « la sécurité des Lyonnais qui viendront s’y approvisionner ». Seule la vente de produits alimentaires sera possible. Des barrières seront placées afin de séparer les consommateurs et délimiter les files d’attente.



Pour rappel, les marchés en plein air sont fermés depuis le 24 mars. Et malgré la mise en place de dispositifs permettant de s’approvisionner en produits frais, de nombreux Lyonnais seront heureux de pouvoir retrouver leurs marchés dès le 4 mai prochain.