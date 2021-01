Lyon : des pluies verglaçantes cette nuit

En raison des pluies verglaçantes annoncées, la Métropole de Lyon met en place son dispositif de viabilité hivernale ce mercredi dès 3h00 du matin : début des opérations de salage. 70 agents seront donc mobilisés avec 32 véhicules en action au minimum.

Les nuages bas et la bruine verglaçante annoncée dès le début de la nuit pourront créer des phénomènes de verglas de manière localisée sur le territoire de la Métropole de Lyon. Et ce phénomène sera particulièrement probable sur le Nord et l’Ouest de l’agglomération.

Pour faciliter le travail des équipes de traitement hivernal, les usagers sont invités à ajourner leur déplacement et redoubler de prudence.