Lyon envisage la réouverture des musées

Le planning de réouverture des musées et monuments est pour le moment indicatif car assujetti à l’autorisation de la Préfecture.

En tout cas, la ville de Lyon envisage de rouvrir en premier, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation : objectif une réouverture le mercredi 3 juin avec visite uniquement du parcours permanent.

Les Musées d’histoires et de sociétés (Musée d’Histoire de Lyon, le Musée des Arts de la Marionnette, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique ainsi que le Musée de l’Automobile Henri Malartre) devraient rouvrir entre le 10 et le 12 juin.

Le Musée des Beaux-Arts prévoit de rouvrir ses collections permanentes à partir du 22 juin. Des négociations avec les prêteurs de l’exposition « Picasso. Baigneuses et Baigneurs » sont en cours pour envisager de nouvelles dates de présentation à partir de cet été.

Le Musée d’Art Contemporain reste fermé pour travaux jusqu’à fin août, comme initialement prévu.



Les grandes salles (Auditorium / Orchestre National de Lyon, Théâtre des Célestins, Opéra, Halle Tony Garnier, Transbordeur…) restent fermées dans l’attente des décisions gouvernementales. Elles espèrent néanmoins une réouverture en septembre avec application des normes sanitaires.