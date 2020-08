Lyon : Greenpeace dénonce la déforestation en Amazonie

Ce jeudi matin, plusieurs centaines de militantes et militants de Greenpeace France se sont mobilisés dans une vingtaine de villes en France, dont Lyon, pour dénoncer l’inaction du gouvernement français face aux feux qui ravagent actuellement l’Amazonie.



Dans la capitale des Gaules, 10 militants se sont réunis devant la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement de Lyon, et ont déployé des banderoles afin de rappeler que la forêt amazonienne a perdu 9 205 km², en 7 mois, soit 2 terrains de foot chaque minute.



Une action qui, semble-t-il, a été réalisée sans violence et qui a été accompagnée de plusieurs pancartes expliquant cette complicité du gouvernement, en détournant la devise française « Liberté – Égalité – Fraternité » avec l’ajout du mot « complicité ». Selon Le Progrès un faux Emmanuel Macron assistait les bras ballants à un feu de forêt, simulé avec des arbres en carton recyclé et des fumigènes.



Greenpeace demande au gouvernement français de prendre de toute urgence des mesures permettant de garantir que les importations françaises, à commencer par celles de soja, ne contribuent en aucune façon à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la conversion d’écosystèmes naturels.

🚨🚨Action à #Lyon !



Nos forêts brûlent !! 🌳🔥🔥🔥



9 205 km², soit 2 terrains de foot chaque minute ! 😱

C’est ce qu'a perdu la forêt d'#Amazonie en 7 mois! https://t.co/dc8bMTjVtx



Nous dénonçons devant la préfecture l'inaction du gouvernement face à ce drame !#JeudiPhoto pic.twitter.com/cUJkih0Tra — Greenpeace Lyon (@greenpeacelyon) August 27, 2020