Lyon : il frappe sa femme avec une barre d’haltère

Un homme a été interpellé mardi dernier à Lyon, pour des faits de violences conjugales ayant eu lieu à hauteur du quai Pierre-Scize, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Alors que sa femme se préparait à sortir pour aller chercher de la nourriture à la Croix-Rouge, le suspect, qui lui reprochait de ne pas respecter les usages traditionnels liés à la culture Tamoul pour les femmes mariées, l’a poussée violemment.

La femme est tombée et a été frappée à plusieurs reprises par son conjoint, sur le dos, avec une barre d’haltère. Elle a perdu connaissance et, après avoir repris ses esprits, la victime est parvenue à s’enfuir et à se réfugier dans un centre médico-psychologique où les employés l’ont emmenée à l’hôpital. Elle s’est vu délivrer 8 jours d’ITT.



La victime a porté plainte au commissariat. Son mari, interpellé dès le soir même, a été placé en garde à vue. Lors de son audition, ce dernier a minimisé les faits, déclarant l’avoir simplement poussée. Il a été présenté au parquet jeudi.