Lyon : le nouveau Programme d’Insertion pour l’Emploi

Ce lundi, la deuxième édition du Programme Métropolitain d’Insertion pour l’emploi (PMI’e) 2022-2026 a été votée et adoptée en Conseil de la Métropole. Après un an de concertation avec les entreprises, des acteurs de l’insertion et du social, un accord a été trouvé. La Métropole de Lyon s’engage à maintenir l’effort budgétaire en faveur de l’insertion et de l’emploi.

Ce PMI’e affiche une nouvelle ambition politique au service des personnes éloignées de l’emploi et des précaires. Il a pour but d’avancer l’appui social et l’insertion professionnelle.

Le nouveau PMI’e 2022-2026 se déploie en 5 axes principaux. Lutter contre l’exclusion sociale, garantir des parcours d’insertion personnalisés, favoriser l’insertion des jeunes en précarité, accompagner l’engagement des employeurs et soutenir le développement des entreprises à vocation d’insertion.

Pour le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, « Voter le nouveau PMI’e ne se résume pas à dévoiler un simple schéma, ni une simple feuille de route. Il matérialise notre ambition d’utiliser tous les leviers dont nous disposons pour ne laisser personne au bord de la route : pour cela, il est nécessaire d’allier insertion professionnelle et insertion sociale ».