Lyon : le port du masque bientôt obligatoire dans les lieux publics ?

De plus en plus de villes imposent le port du masque à l’extérieur à cause de la recrudescence des cas de coronavirus. Cependant à Lyon aucune mesure n’a été prise par le préfet du Rhône.

En effet Pascal Mailhos, ne change rien jusqu’à nouvel ordre : le port du masque est obligatoire dans les lieux clos, dont les transports en commun, mais pas dans la rue. La capitale des Gaules a tout de même constaté une légère hausse du nombre de contaminations. C’est pourquoi depuis quelques jours, plusieurs communes près de Lyon se voient imposer le masque en extérieur.

Pour exemple, Jean-Luc Ramel, le maire de Meximieux, dans l’Ain, a pris un arrêté municipal jeudi dernier afin de le rendre obligatoire dans l’espace public et dans certaines rues de la ville. Sont concernés par cet arrêté : la rue de Genève, la rue de Lyon, la zone commerciale rue de la Tréfilerie, le centre commercial Magali rue du Docteur-Berthier, l’enceinte du marché du mercredi matin.

En cas de mise en place de la mesure à Lyon, les zones concernées par un arrêté du préfet seraient naturellement, la presqu’île, les deux centres commerciaux de la ville, situés à la Part-Dieu et à Confluence, les grands parcs de la ville et les berges du Rhône. Toutefois, même sans décision contraignante, rien n’empêche de porter un masque à l’occasion de chaque déplacement.

Des Lyonnais ont réagi au port du masque: