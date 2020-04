Lyon : Ninkasi reprend ses stocks de bière à ses clients

Ninkasi anticipe le déconfinement. Ce vendredi, le brasseur lyonnais a annoncé, dans un communiqué, qu’il allait reprendre la totalité des fûts de sa marque, non utilisés par ses clients professionnels. Ces derniers sont actuellement confinés dans des entrepôts et des points de ventes comme les bars et restaurants de ses partenaires. Cela représente un total de 4 000 fûts d’une valeur de 200 000 €.



Ninkasi a également voulu insister sur le fait qu’aucune bière n’aura été stockée plus de trois mois. « Nous restons ferme sur le fait de garantir totalement les qualités organoleptiques, fraîches et naturelles de nos bières, qui ne sont pas pasteurisées ».



Pour rappel, les enseignes Ninkasi sont fermées depuis le début du confinement et ne devraient pas rouvrir avant le 11 mai prochain.



Cependant, après la réouverture des cuisines de l’établissement de Guillotière, le restaurant Ninkasi Sans Souci a également repris, ce vendredi, la production de ses burgers et de ses frites maison. Ninkasi annonce que la livraison à domicile, la vente à emporter et le “Click and Collect” sont désormais mis en place dans ses établissements.