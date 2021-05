Lyon : Rango, la première canne blanche intelligente qui reconstitue l’environnement en 3D

Deux entrepreneurs lyonnais ont mis au point une canne blanche électronique dotée d’intelligence artificielle. Rango a été élaborée sur six années et capte l’environnement de l’usager, trie les informations et les restitue en 3D sonore. Elle protège les aveugles tout en augmentant leur autonomie. Celle-ci a été créée au sein de l’entreprise GoSense qui impose “une dynamique d’innovation et de travail sur les sens de l’homme”.

Hugues de Chaumont, directeur de GoSens

Le désir d’avoir un impact positif sur la société est la seule motivation de ces entrepreneurs pour créer un tel objet. Le but : répondre à une contrainte et faciliter la vie des personnes déficientes visuelles.

GoSense, Rango

Un objet qui simplifie la vie des aveugles

La start-up opte pour un produit simplifié à l’extrême pour l’utilisateur, mais qui recourt à l’intelligence artificielle. Rango est donc un petit boîtier électronique, équipé de capteurs à ultra-sons très pointus. L’appareil intelligent est capable à la fois de comprendre le déplacement de l’usager mais aussi d’analyser son environnement. Celui-ci envoie des ultrasons dans l’environnement et récupère des signaux qu’il localise en 3 dimensions, et renvoie les informations à une application, installée sur le téléphone de l’usager. La personne qui utilise Rango reçoit alors des bips sonores, grâce à des écouteurs placés au dessus des oreilles, sans lui boucher les tympans.

Hugues de Chaumont, directeur de GoSens

Ce système simplifié permet une plus grande autonomie grâce à l’intelligence du système et sa qualité de détection.

Hugues de Chaumont, directeur de GoSens

Un remboursement intégral attendu

300 personnes en situation de handicap, utilisent déjà cet appareil. Les écouteurs, qui seront bientôt proposés en Bluetooth, s’adaptent sur n’importe quel smartphone. Rango coûte 2000 euros, et il est remboursé à 75% par les Maisons départementales des personnes handicapées, et pratiquement intégralement pour les personnes qui ont un emploi. Les deux entrepreneurs espèrent même qu’il va devenir un dispositif médical 100% remboursé par la sécurité sociale d’ici 2023.