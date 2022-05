Lyon : retour de la Red Bull BC one en terre promise

La Red Bull BC One, considérée comme la plus prestigieuse des compétitions de breaking en one-on-one de la planète, fait son retour à Lyon. À travers cette compétition se déroulant du 20 au 22 mai, les jurys vont avec leur expertise désigner le roi et la reine du breaking hexagonal. Une distinction permettant de décrocher un billet pour la finale mondiale à New York, le 12 novembre prochain.

Après deux ans de pandémie, la compétition fera son retour devant le public. Élément important comme le souligne Shaymin, danseur et participant à la compétition Red Bull :” J’ai fait des battles ou il n’y avait pas de public, c’est bien, mais lorsqu’il est présent, c’est galvanisant. On le sait le plus important, ce sont les juges, mais lorsque le public est avec toi il n’y a plus aucune limite.”

Parmi les 130 b-boys et b-girls qui seront présents, tous devront passer par des tours de qualifications avant d’obtenir le Saint Graal. “Au début, il y aura des vagues de 10 autour d’un cercle et le jury va mettre une note. Ensuite, les 32 meilleurs seront sélectionnés puis les 16 derniers se départageront pour le titre”, poursuit Shaymin.

Le jeune athlète espère la victoire finale, et pour pouvoir y arriver, il s’inflige des longues séances d’entraînement. ” Ma préparation est différente, je me prépare pour cette compétition, mais je vois aussi plus loin avec la compétition à New York. Trois mois de préparation, 6 heures par jour, de toute façon, je vis pour ça.” Un travail de longue haleine qu’il espère payera face au jury le week-end prochain. Il faudra se démarquer et comme il le dit si bien ” à la fin, il n’en restera qu’un”.

Rendez-vous du 20 au 22 mai à Confluence à Lyon pour voir qui obtiendra son billet pour la finale mondiale.