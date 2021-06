Lyon/St-Etienne : la circulation reprendra normalement ce lundi

Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne Lyon -Saint-Etienne. Le trafic pourra reprendre de manière normale à partir du 21 juin.



La circulation des trains était perturbée depuis les intempéries du 11 mai dans la Loire. Les trains vont à nouveau pouvoir circuler sur deux voies.

La circulation quotidienne des 120 trains de voyageurs (TGV et TER) et de marchandises “reprendra à vitesse normale, sur deux voies, avec une dizaine de jours d’avance sur les prévisions, à la suite de la forte mobilisation des équipes de SNCF Réseau pour remettre en état les infrastructures endommagées au niveau de Châteauneuf (Loire)” selon la SNCF.



Jusqu’à présent le trafic ne pouvait se faire que sur une unique voie, ce qui entrainait des retards et des suppressions de trains.