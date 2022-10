Lyon : un appel à témoins après la disparition d’un homme de 60 ans

Un appel à témoins a été lancé par les policiers du Rhône. Un homme de 60 ans est porté disparu depuis le 16 octobre dernier.



Nicolas Montessuy a quitté le domicile de sa compagne dans le 7e arrondissement de Lyon et n’a plus donné de nouvelles depuis.



Le sexagénaire a des tendances suicidaires et est atteint de troubles mentaux. Si vous avez des informations, il faut contacter le 17 ou les 04 72 82 16 87.