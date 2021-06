Lyon : une nouvelle opération de piétonnisation ce samedi

41 rues de Lyon seront piétonnisées samedi. La Ville et la Métropole reconduisent le dispositif La voie est libre ! La Presqu’île mais aussi certaines rues commerçantes des autres arrondissements sont concernées.

A terme l’objectif est de pouvoir pérenniser ce type d’opération pour permettre aux usagers de se réapproprier l’espace public.

La circulation des véhicules est limitée dans certains périmètres de la ville, où les piétonnes et les piétons sont prioritaires. Les cyclistes sont prioritaires en second lieu, et enfin, les véhicules autorisés, à l’allure du pas.

Les automobilistes non-résidents peuvent uniquement accéder aux parkings privés. Toute circulation sur la zone piétonnisée leur est interdite. Seuls certains véhicules sont autorisés à circuler dans la zone piétonnisée, à 5 km/h et selon le sens de circulation indiqué (pendant la piétonisation, des sens de circulation pourront être modifiés). Les riverains ainsi que certains

usagers peuvent également stationner dans les rues indiquées.

Certains véhicules sont autorisés à circuler et stationner sans justificatif :