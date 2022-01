Mâcon : le député Benjamin Dirx menacé de mort

"Tu vas te prendre des balles de kalash" "Je vais faire comme le Bataclan"



Deux objets de mails de menaces envers mes proches et moi-même que j'ai reçus ce matin



Je porte plainte. Je ne me laisserai pas intimider. Mon engagement pour la République et la Démocratie restera total pic.twitter.com/Xt0x9Fm9bv