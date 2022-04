Ce lundi après-midi, vers 17h10, un TGV circulant entre Lyon et Mâcon a percuté une personne présente sur les voies à hauteur du magasin Décathlon, situé 3km avant la gare, indique Le Journal de Saône-et-Loire. La victime, un homme, est décédée sur le coup et ce malgré l’intervention des sapeurs-pompiers et du Smur sur place.