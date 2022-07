Marseille : des expositions pharaoniques ont lieu au Mucem

Pour cette dernière semaine de juillet, le Mucem propose des expositions en écho à Pharaons superstars. Depuis ce mercredi 27 juillet et jusqu’au dimanche 31 juillet, des animations auront lieu invitant parents et enfants.

Au programme : des ateliers et jeux pour enfants, des conférences, des visites flash, des séances de cinéma etc… La semaine se clôturera avec un grand bal karaoké et un défilé déguisé en Ramsès et Cléopâtre.

L’entrée est gratuite.