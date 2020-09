Memphis vers le Barça!

Selon des médias néerlandais et espagnols, le capitaine de l’Olympique Lyonnais se serait mis d’accord avec Ronald Koeman, le nouveau coach du FC Barcelone et l’ancien mentor de Memphis Depay en sélection néerlandaise.

Les discussions auraient débuté entre le Barça et l’OL. Le club lyonnais n’est clairement pas en position de force dans ce dossier car il ne reste qu’un an de contrat à l’attaquant. De fait, le montant du transfert pourrait ne pas dépasser les 30 millions d’euros. Ceci dit, en janvier 2017, l’OL n’avait dépensé ”que” 16,5M€ (+ 8 de bonus) pour faire signer le Néerlandais en provenance de Manchester United.

Néanmoins, pour conclure le deal, le Barça a besoin de dégraisser. Après Ivan Rakitic (retourné à Séville), Luis Suarez et Arturo Vidal sont poussés vers la sortie. Et il y a surtout l’imbroglio Lionel Messi à démêler : si l’Argentin honorait finalement sa dernière année de contrat, le club souhaiterait-il tout de même engager Memphis? Quoiqu’il en soit, ce dernier, après avoir régulièrement rêvé à voix haute du Real Madrid, se sent prêt à rallier le Barça.