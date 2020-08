Memphis vers le Barça?

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais serait l’une des priorités du nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman. Le technicien apprécie de longue date le joueur dont il avait fait l’un de ses cadres lorsqu’il était à la tête des Pays-Bas.

En novembre dernier, Koeman, alors sélectionneur des Oranges, militait pour que Memphis Depay trouve un club d’un standing supérieur à celui de l’OL : ”Memphis Depay joue à Lyon. Il est parfois le capitaine de cette équipe. Il est très important pour eux et il l’est aussi pour nous, en sélection. Il ne joue pas pour le plus grand club du monde, mais cela n’a pas de conséquence sur sa place en équipe nationale. S’il jouait dans un plus grand club, cela serait mieux pour nous. Je pense que Memphis Depay devrait jouer dans un club comme ça. Cela peut-être en Premier League ou dans un autre gros club d’un autre championnat. Ce serait formidable pour lui. Mais pour en savoir plus, vous devrez l’interroger sur ses projets.”

En fin de contrat dans un an avec l’OL, Memphis Depay (26 ans) n’a jamais caché son ambition de s’imposer dans un top-club européen. Après avoir essayé en vain de le prolonger depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas serait désormais prêt à le laisser terminer son contrat avant de partir libre dans un an. L’attaquant attendra-t-il jusque là? Aujourd’hui, il est clairement en position de force.