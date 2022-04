Mercato : les mouvements à prévoir à l’OM en vue de la saison prochaine

Alors que la saison touche à sa fin et qu’il reste encore de belles choses à venir pour l’OM, avec une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions à valider et une demi-finale de Ligue Europa Conférence à disputer, dans les coulisses, les dirigeants s’échinent à dessiner les contours de l’effectif en vue du prochain exercice.

Un effectif qui devrait encore reposer sur plusieurs des cadres actuels. D’après L’Equipe, Dimitri Payet, dont le contrat court jusqu’en 2024, devrait en effet rester au club, tout comme le milieu Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder et Pau López : si l’international français a été prêté avec option d’achat par Arsenal et que l’ailier turc et le gardien espagnol l’ont été par l’AS Rome, l’OM va les conserver.

Même s’ils jouent peu depuis leur arrivée cet hiver, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac resteront au club eux aussi en vue de la saison prochaine, tout comme les Brésiliens Gerson et Luan Peres, débarqués l’été dernier, au même titre que le défenseur argentin Leonardo Balerdi, qui a été opéré récemment et est forfait jusqu’au terme de la saison, tandis que le milieu sénégalais Pape Gueye devrait prolonger.

Une défense qui pose question

Mais si tous ces cadres devraient rester, d’autres sont presque certains de quitter le navire. À commencer par Boubacar Kamara, le minot formé au club, qui a refusé toutes les propositions de prolongation du club pour mieux partir libre cet été. Élément essentiel pour l’équilibre et la stabilité défensive de l’OM, son départ et son remplacement vont causer de gros maux de têtes aux dirigeants.

D’autant que ces derniers vont avoir du mal à conserver William Saliba, le défenseur devenu international français à l’OM, qui est prêté sans option d’achat par Arsenal et a de nombreux prétendants, tandis que le club va chercher à vendre Duje Ćaleta-Car, son partenaire en charnière centrale, revenu en force après avoir été mis à l’écart.

Toujours au rayon des départs, Álvaro González, l’autre arrière central, devrait résilier son contrat, tandis que Steve Mandanda, passé numéro deux dans la hiérarchie des gardiens, pourrait prendre sa retraite ou la terminer ailleurs. Enfin, Luis Henrique, décevant depuis son départ, ne sera pas retenu, tout comme Bamba Dieng, qui pourrait partir en cas d’offre intéressante.

Le flou autour de Milik, Rongier et Harit

Blessés depuis la dernière trêve internationale, le buteur polonais Arkadiusz Milik (20 buts toutes compétitions confondues cette saison) est source à controverse, auteur de prestations en dents de scie cette saison, après avoir connu une blessure de longue durée en début de campagne. Le Polonais, dont le statut d’homme fort du secteur offensif a été remis en cause par Jorge Sampaoli cette saison, n’a pas émis de souhait concernant son avenir.

La situation de Milik est inverse à celle de Valentin Rongier, revenu en force au sein du onze marseillais après avoir été longtemps snobé par son coach. S’il ne sait pas de quoi son avenir sera fait, l’ancien nantais s’est offert un statut de titulaire à l’OM et semble parti pour rester au moins une saison de plus.

Quid d’Amine Harit ? Il y a quelques semaines, l’avenir de l’international marocain n’aurait même pas posé question, puisque les prestations du milieu offensif, prêté sans option d’achat par Schalke 04, étaient ont ne peut plus ternes. Mais l’actuel numéro 7 de l’OM est revenu au premier plan et est aux portes du onze titulaire. De quoi tout remettre en question concernant son futur. Un flou qui concerne également les décevants Pol Lirola et Konrad De La Fuente.