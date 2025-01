La Métropole de Lyon présente un bilan positif sur les mobilités avec une baisse de la circulation automobile et une augmentation des abonnés TCL et de l'autopartage. Le trafic est amélioré en dehors de l'hypercentre, mais les conditions de circulation restent dégradées en ville. Les accidents ont diminué en dix ans, et la qualité de l'air s'améliore, avec une réduction du dioxyde d'azote.

