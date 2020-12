Metz-OL : l’avant-match

L’OL se déplace ce dimanche à Metz (21h) pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Trois victoires d’affilée dont un dernier succès accompli devant Reims : l’OL a le vent dans le dos. Désormais à seulement deux points du PSG (avant Montpellier-PSG, samedi 21 heures), Lyon peut rêver d’un match au sommet au Parc des Princes dimanche prochain. A condition de ne pas tomber de haut en Lorraine, dans des conditions climatiques qui seront certainement extrêmement difficiles avec un coup d’envoi à 21 heures.

L’adversaire :

Avant le coup d’envoi de cette 13ème journée, Metz était 12ème avec un bilan équilibré : quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites. Si les Lorrains présentent l’une des plus mauvaises attaques (12 buts), ils constituent aussi la cinquième défense de l’élite avec 11 buts encaissés seulement. Battue à domicile par Brest (0-2) le week-end dernier après une série de huit matchs sans défaite, l’équipe de Frédéric Antonetti ambitionne d’épingler un gros pour la première fois de la saison.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

Rudi Garcia avant Metz-OL

Frédéric Antonetti (ent. Metz) : ‘’Si on veut grandir, il faut à un moment donné battre un gros. Pour l’instant, nous n’y sommes pas parvenus…Je pense qu’on aura notre chance dans le match, à nous de la saisir.’’

Les joueurs à suivre :

Sanctionné par Juninho la semaine passée, Houssem Aouar est de retour dans l’effectif. ‘’Il a fait une très bonne semaine d’entraînement, explique Rudi Garcia. Il regarde devant et il a raison, c’est ce qu’il faut faire. Le reste appartient au passé. Il est important qu’il soit à 100% et il l’est.’’ Pour être titulaire ou pour entrer en cours de jeu ?





Le saviez-vous ?

Le FC Metz réussit à Memphis Depay : lors de ses quatre matchs contre les Grenats, le Néerlandais a été impliqué sur 9 buts : 4 buts et 5 passes décisives dont quatre offrandes et un but dans le même match (!), lors de la victoire 5-0 à Saint-Symphorien en avril 2018.



Julien Huët



Metz-OL, 13ème journée de L1,à vivre ce dimanche dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio