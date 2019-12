Meyzieu : un appel à témoin lancé pour retrouver une adolescente

La brigade de sûreté urbaine a ouvert, ce lundi, une enquête pour disparition inquiétante.

Aalya Dridi, 15 ans, n’a pas donné signe de vie depuis la nuit de vendredi à samedi. Un appel à témoins a été lancé. Elle pourrait être dans la région lyonnaise comme du côté de Saint-Étienne.

Elle a les cheveux longs et brun, les yeux clairs et mesure en 1m75 et 1m80. Selon la police, elle aurait l’apparence d’une jeune femme de 20, alors qu’elle n’a que 15 ans. Elle aurait pour signe distinctif une cicatrice sur l’avant-bras.

Au moment de sa disparition, l’adolescente portait une nuisette rose avec des pandas et des baskets blanches. Elle a pour habitude de côtoyer Meyzieu, mais aussi les quartiers de Part-Dieu, du Tonkin et de Saint-Jean à Villeurbanne.

Toute personne susceptible d’avoir des informations sur la localisation d’Aalya sont invités à contacter le commissariat de police de Meyzieu au 04.72.45.13.30 en journée et l’hôtel de police de Lyon au 04.78.78.40.40 la nuit, le week-end et les jours fériés.