Monaco – OL (2-3): les tops et flops

L’OL s’est imposé ce dimanche à Monaco (2-3) à l’occasion de la 35ème journée de Ligue 1. Mes tops et flops :

Les tops :

–L’OL s’est relancé dans la course au podium. Lyon est désormais à un point de Monaco avant un calendrier légèrement favorable lors des trois dernières journées (OL-Lorient, Nîmes-OL, OL-Nice/ Reims-Monaco, Monaco-Rennes, Lens-Monaco). Surtout, la dynamique s’est maintenant inversée entre Monégasques et Lyonnais. Il y a du OM-OL de mars 2018 dans cet ASM-OL : même score, même fin de match houleuse, scénario et conséquences semblables…

-Beaucoup de supporters avaient abdiqué après la défaite devant Lille (3-2), après l’ouverture du score de Volland, après l’expulsion de Maxence Caqueret, après l’égalisation de Wissam Ben Yedder. Heureusement du président Aulas aux joueurs, en passant par le directeur sportif Juninho et l’entraineur Rudi Garcia, les Lyonnais n’ont jamais rien lâché.

-Un but sublime et une passe décisive, Memphis Depay a été l’un des grands artisans de la victoire. Le Néerlandais avait aussi signé des caviars pour Léo Dubois et Maxwel Cornet.

–Rayan Cherki pouvait-il choisir meilleur moment pour inscrire le premier but de sa carrière en L1? Saluons au passage Mattia De Sciglio, passeur décisif et excellent avant malheureusement d’être expulsé après le coup de sifflet final.

Les flops :

-La titularisation de Jason Denayer a été un pari perdant de la part de Rudi Garcia et du staff médical. A l’envers, le Belge a coûté le premier but avant de céder sa place quelques instants après.

-Il n’y a rien à dire au sujet de l’expulsion de Maxence Caqueret, justement sanctionné pour deux fautes grossières.

–Marcelo et Mattia De Sciglio ont été expulsés dans le temps additionnel. Memphis manquera aussi le match contre Lorient à cause d’une accumulation de cartons jaunes. Tino Kadewere aurait par ailleurs dû être expulsé.

-Impliqué et remarquable tout au long du match, Anthony Lopes est parti à la pêche sur le penalty du 2 partout.

-Mal aligné sur le premier but, Maxwel Cornet a aussi raté une grosse occasion.

Julien Huët