Montchanin : le gendarme qui a tiré sur un homme est sorti de garde à vue

Le gendarme qui avait été placé en garde à vue pour avoir tiré avec son arme de service sur un Montchaninois de 40 ans, en possession d’une arme factice, dans la nuit de vendredi à samedi, est sorti de garde à vue lundi, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Le parquet de Chalon-sur-Saône a par ailleurs précisé que deux enquêtes avaient été ouvertes et confiées à la section de recherches de la gendarmerie de Dijon, la première visant à établir les faits, la deuxième à éclaircir les circonstances qui ont poussé le militaire à tirer sur l’homme en question, connu des services pour toxicomanie, instable psychologiquement et qui est toujours hospitalisé mais sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Des faits similaires avaient déjà conduit au tir d’un gendarme sur l’individu en 2019

Selon un de ses proches, le quadragénaire, la victime, aurait d’ailleurs appelé la gendarmerie vers 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi, prétextant une bagarre place Roger-Salengro, mais aurait en fait attendu seul les gendarmes, vêtu d’un gilet pare-balles siglé GIGN et armé d’un pistolet à billes, qu’il aurait pointé dans leur direction.

« Je reste persuadé qu’il a appelé les gendarmes, les a provoqués et menacés avec la volonté qu’ils tirent pour le tuer. Il devait être dans un état second, peut-être en manque de Subutex », explique le proche. D’autant plus troublant que ce Montchaninois s’était déjà fait tirer dessus par un gendarme en septembre 2019, dans le quartier de la gare, suite à des faits similaires.