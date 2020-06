Municipales 2020 : Grégory Doucet réagit à sa victoire

La vague écologiste s’est emparée de Lyon ce dimanche soir. Grégory Doucet (EELV), est le nouveau maire. Il est élu avec environ 52,6 % des voix, devant Yann Cucherat (29,70 %), et Georges Képénékian (17,70 %).

“Nous vivons un moment historique”

Depuis le Ninkasi de Gerland où il a réagi à sa victoire, Grégory Doucet a insisté sur l’aspect historique de ce scrutin : “Lyon a choisi l’écologie. Lyon est redevenu terrestre !”. Avec sept arrondissements en sa faveur selon les dernières estimations, l’écologiste de 46 ans a confirmé son statut de favori en remportant l’élection haut la main.

Un modèle pour le reste du monde

Faire rayonner la ville par son engagement écologique. Voici la politique qu’il souhaite mettre en place : “Nous allons préparer notre ville à affronter les conséquences du changement climatique. Nous allons rendre notre ville écologiquement responsable. Nos efforts et nos actions serviront de point d’appui à toutes les cités. Lyon va devenir une référence !”

Un projet fondé sur le collectif

Grégory Doucet a longuement insisté sur l’importance d’un projet collectif et participatif. Il annonce que “rien ne se fera contre les Lyonnaises et les Lyonnais, mais ensemble”. Il appelle “les forces vives de Lyon et de sa Métropole à participer activement à ce que nous voulons construire (…), pour être fière demain, d’avoir agi aujourd’hui !”

La Métropole passe également au vert. En effet, le candidat EELV Bruno Bernard devrait succéder à David Kimelfeld. Il a remporté 84 sièges sur un total de 150, en arrivant en tête dans neuf circonscriptions.