Musée des Confluences : le public invité à voter pour remplacer le loup

Le musée des Confluences invite le public à voter pour remplacer le loup du musée, qui va rejoindre le cadre l’exposition temporaire Magique en avril. Parmi les animaux à choisir : la hyène rayée, le glouton et le capybara.

Le vote est possible jusqu’au 6 mars et il sera disponible via un sondage en ligne ou via un QR code apposé devant le loup dans Espèce, la maille du vivant.

Les trois prétendants sélectionnés :

L’hyène rayée : une espèce mal aimée et pourtant si utile en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Elle est en voie de disparition et il ne reste à l’état sauvage que 10 000 individus.

Le glouton (carcajou en québécois) : l’animal le plus féroce du Grand Nord-Américain du Nord et en Eurasie.

Le capybara : un rongeur de la taille d’un mouton en Amérique du Sud. C’est une espèce évaluée préoccupation mineure.