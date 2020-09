Naissance d’une panthère des neiges au safari de Peaugres

Carnet rose au safari de Peaugres. On ne l’apprend que ce lundi mais une panthère des neiges est née le 30 mai dernier en Ardèche. “Chakra a passé les dix premiers jours de sa vie paupières et oreilles closes”.



Après avoir profiter de calme pendant quelques semaines “Ces derniers jours, la petite panthère a fait ses premiers pas dans le grand enclos. Vif et curieux, Chakra a d’ores et déjà escaladé des troncs d’arbres et des monticules de pierres, cherchant un lieu confortable en hauteur pour faire une bonne sieste”, selon le safari de Peaugres.



