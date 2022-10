La verticale rose a eu lieu ce mercredi soir à Macon. Le but était de gravir le plus vite possible les 280 marches de la tour des archives départementales de Saône-et-Loire afin d’obtenir son illumination dans le cadre d’Octobre Rose.



Plus de 400 personnes ont participé. Un chèque de 7 100 euros sera remis au profit du comité départemental de la Ligue contre le cancer.