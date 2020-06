Novak Djokovic testé positif au Covid-19

Le numéro 1 mondial du tennis a annoncé être positif au Covid-19. Le serbe avait organisé un tournoi amical dans les Balkans avec d’autres tennisman professionnels. 3 d’entre eux ont également été testés positifs.

Un court de tennis comme nouveau cluster du coronavirus. Novak Djokovic organisait l’Adria Tour, un tournoi exhibition de charité en Serbie et Croatie. Grigor Dimitrov (19e mondial), Borna Coric (33e) et Viktor Troicki (184e) ont également été contaminés.

Djokovic “profondément désolé”

En plus des trois autres collègues sportifs, sa femme, son préparateur physique et l’entraîneur de Dimitrov ont contractés le virus du Covid-19. Face à cette propagation rapide, le numéro 1 mondial s’est dit “profondément désolé” et espère “que tout le monde finira par se porter bien“.

Djokovic et Dimitrov ont informés leur fan de cette information. Le dernier affirme”se sentir bien et ne pas ressentir de symptômes”. Les deux joueurs ont d’ores et déjà entamé leur quatorzaine.