OL – Bordeaux : l’avant-match

L’OL reçoit Bordeaux ce vendredi (21h) en ouverture de la 22ème journée de L1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

L’OL a vite dû redescendre de son nuage après son carton à Saint-Etienne dimanche soir (5-0). Rudi Garcia l’a expliqué : ‘’C’est exceptionnel car ce n’est pas tous les jours qu’on gagne un derby 5-0 à l’extérieur mais le match de Bordeaux arrive tellement vite qu’on n’a pas eu le temps de faire monter l’euphorie. On a vite rappelé aux joueurs de se concentrer sur ce match-là.’’

En cas de victoire, l’OL reprendrait provisoirement les commandes de la L1 en attendant les résultats dimanche de Lorient-Paris et Lille-Dijon.



L’adversaire :

Septième, Bordeaux reste sur trois victoires en trois matchs en 2021 : 2-1 contre Lorient, 3-0 à Nice et 2-1 devant Angers. Auteur d’un doublé le week-end dernier contre les Angevins, le Sud-Coréen Hwang est le meilleur buteur girondin (5 buts). Avec 4 passes décisives, Hatem Ben Arfa est le meilleur passeur. Bordeaux arrive à Lyon handicapé par la grave blessure de son milieu défensif Otavio. Le Brésilien, victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche, n’a pas encore été remplacé dans l’effectif de Jean-Louis Gasset. Bordeaux n’a encaissé aucun but lors des trois derniers déplacements.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’Ce match contre Bordeaux ne peut pas être un piège car ils sont septièmes et viennent de gagner trois fois. Donc on sait que c’est une bonne équipe, difficile à manœuvrer et cohérente. A Lyon, on est bien placé pour connaître le talent de Ben Arfa.’’

Jean-Louis Gasset (ent. Bordeaux) : ‘’Rudi Garcia a trouvé le système qui roule avec Depay en pointe. Kadewere est pour moi une surprise car on l’annonçait comme un attaquant central et c’est beau de le voir se battre comme ça avec Toko-Ekambi sur le côté. C’est beau à voir, les gens qui veulent travailler pour Depay, c’est magnifique. Au milieu, il a cinq joueurs qui peuvent être titulaires, c’est du lourd. (…) La relation milieu-attaque qui est extraordinaire. Rudi Garcia a trouvé son équilibre. Il a des joueurs qui se replacent sur les côtés, c’est magnifique à voir jouer. La réflexion est de savoir si on peut rivaliser avec le milieu lyonnais.’’

Les joueurs à suivre :

Les remplaçants lyonnais. Une semaine après les avoir ‘’punis’’ en ne leur offrant que des miettes dans le derby, il y a fort à parier que Rudi Garcia revienne à un coaching plus traditionnel, avec des changements beaucoup plus précoces dans le match. ‘’J’ai vu que mon message sur les remplaçants avait été bien relayé. Deux jours après, on ne parlait que de ça et pas du 5-0. Comme les joueurs, chacun se reconnaitra… (…) J’ai suffisamment souligné positivement l’apport des remplaçants depuis le début de la saison pour que le message inverse marque… Le message peut être général, il y aussi quelques attitudes à l’entraînement. (…) Ceux qui ne jouent pas doivent tout faire pour piquer la place à ceux qui jouent.’’ Dans le viseur, Rayan Cherki, fautif sur le but encaissé contre Metz (0-1), et Islam Slimani, trop altruiste sur une occasion contre ces mêmes Lorrains, auront à cœur de se rattraper et de répondre à leur coach.



Le saviez-vous ?

Avec 16 tirs sur les montants (dont 5 pour le seul Toko-Ekambi), l’OL est, selon Opta, l’équipe la plus malchanceuse dans ce registre des cinq grands championnats.

Julien Huët

OL-Bordeaux, 21ème journée de L1, à vivre ce mercredi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !