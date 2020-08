OL-Dijon: la jauge maintenue à 5 000 supporteurs

Alors que le club rhodanien avait fait une demande au préfet afin d’obtenir l’autorisation d’accueillir 19 000 spectateurs pour cette affiche, l’OL s’est vu refuser cette dérogation et devra donc jouer devant 5000 personnes pour son premier match de Ligue 1 cette saison.

Le dossier s’appuyait pourtant sur la réussite du Trophée Véolia en juillet avec 5 000 personnes au Groupama Stadium, et sur l’idée des dirigeants lyonnais qui était de former quatre groupes de 4 000 supporteurs dans les différentes tribunes. Les 3 000 places restantes auraient été attribuées dans les salons et les loges. Cependant il y aura donc un peu de moins de 5 000 billets en vente pour le match de vendredi, la jauge comprenant aussi les joueurs, les encadrements, les stadiers et les journalistes.

Les places en vente se situent dans les tribunes basses et intermédiaires, en face de l’entrée des joueurs, avec un siège sur deux occupé et le port du masque obligatoire.