OL – Montpellier : l’avant-match

L’OL reçoit Montpellier ce samedi (21h) à l’occasion de la 25ème journée de L1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Avec son équipe bis, l’OL vient d’atomiser l’AC Ajaccio (5-1) en 32ème de finale de la coupe de France. Même si certains ont marqué des points, l’équipe-type sera certainement de retour ce samedi. Lyon visera une cinquième victoire d’affilée en championnat, une série que l’OL a accomplie une fois cette saison, entre les 10ème et 14èmes journées. Comme le week-end précédent, Lyon a l’occasion de mettre la pression sur le leader Lille (Lille-Brest, dimanche à 17 heures).

L’adversaire :

Outsider sérieux en début de saison, Montpellier est complètement rentré dans le rang à cause de mois de décembre et janvier catastrophiques : une victoire, sept défaites et deux nuls. Onzième avant le coup d’envoi de cette journée, le club héraultais va toutefois un peu mieux grâce à son succès 4-2 devant Dijon le week-end dernier enchaîné par une victoire 2-0 à Strasbourg mercredi en coupe de France. A l’aller, Montpellier avait été la première équipe à battre Lyon (2-1, le 15 septembre). ”On a une revanche à prendre”, annonce Rudi Garcia.

🗨️ Vitorino Hilton "Pour demain à Lyon, le mot c'est de jouer collectif"#OLMHSC 🎙️ pic.twitter.com/p5SY3mPHSG — MHSC (@MontpellierHSC) February 12, 2021

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #OLMHSC : "Savanier, Ferri et Mollet forment un très bon milieu de terrain. Ils ont de quoi faire. Il faut qu'on continue à montrer le caractère et la qualité de notre groupe. @Memphis œuvre en capitaine, sur le terrain et en dehors." — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2021

Michel Der Zakarian (ent. Montpellier) :

🗨️ Michel Der Zakarian " @OL est une équipe bien armée qui joue très bien, ils ont de la qualité dans tous les postes, c'est une équipe qui va très vite mais on y va pas pour perdre mais pour leur poser problème et ramener des points de là bas"#OLMHSC 🎙️ pic.twitter.com/Ih7AVBHCmj — MHSC (@MontpellierHSC) February 12, 2021

Les joueurs à suivre :

Selon Opta, Andy Delort-Gaëtan Laborde et Memphis Depay-Houssem Aouar sont les deux binômes qui s’échangent le plus de dernières passes avant un tir en Ligue 1 cette saison (23 pour les 2 attaquants de Montpellier, 21 pour les 2 joueurs de Lyon).



Le saviez-vous ?

Lyon a touché 777 ballons dans la surface adverse en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe des cinq grands championnats européens; (Opta).

Julien Huët

OL-Montpellier, 25ème journée de Ligue 1, à vivre samedi dès 20h45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !