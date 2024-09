OL : Pierre Sage en danger ?

Selon les informations de L'Équipe, le vestiaire de l’OL commence à douter de Pierre Sage et de ses choix tactiques. Des membres de l'effectif ont regretté la frilosité de l'entraîneur et son manque d'ambition générale. Certains joueurs estiment notamment qu'il a mis trop de temps à effectuer ses changements et à faire entrer des joueurs offensifs lors du match contre l’OM, alors que l'équipe marseillaise était réduite à 10. Avec deux matchs à venir, ce jeudi contre l’Olympiakos et ce dimanche contre Toulouse, le coach lyonnais doit impérativement obtenir des résultats pour éviter d’être sur un siège éjectable.



EP