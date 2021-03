OL – PSG : l’avant-match

L’OL reçoit le PSG ce dimanche (21h) en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

C’est l’un des matchs phares du dernier quart de championnat. A égalité à la deuxième place à trois points du leader lillois avant le coup d’envoi de cette 30ème journée, l’OL et le PSG ont l’occasion de prendre un sérieux ascendant sur leur rival en cas de victoire. Déjà vainqueurs au Parc des Princes à l’aller en décembre (1-0), les Lyonnais espèrent récidiver.

A noter l’absence d’Houssem Aouar, victime d’une douleur musculaire, et probablement remplacé au cœur du jeu par Maxence Caqueret auteur d’une excellente entrée en jeu à Reims la semaine dernière.

L’adversaire :

Paris affiche déjà 7 défaites après 29 matches de Ligue 1. Aucune équipe n’a terminé championne avec un total égal ou supérieur à ce stade depuis Lyon en 2002/03. Encore en lice sur tous les tableaux, le PSG, vainqueur de six de sept derniers championnats depuis 2013 (Monaco titré en 2017), n’a plus aucune marge en Ligue 1, sous peine d’une énorme déconvenue à l’issue du championnat.





Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’La victoire au match aller nous montre qu’on peut battre cette équipe. Mais c’est un autre moment et un autre coach en face…On sait qui on rencontre : l’une des huit meilleures équipes d’Europe actuelle. Ils ont perdu sept fois cette saison en championnat mais c’est aussi l’équipe qui a gagné le plus de matchs. On devra respecter cette équipe mais pas la craindre.’’

Mauricio Pocchettino (ent. PSG) :

Un match très important à aborder.



Les joueurs à suivre :

Locomotive de l’OL, Memphis Depay attend ce rendez-vous avec impatience : ‘’Je pense qu’il s’agit bien sûr d’un match très important contre un concurrent direct. On veut tout donner et gagner. (…) J’essaie d’être efficace à chaque match mais il est important de répéter qu’on a besoin de toute l’équipe, remplaçants compris.’’

Le PSG compte sur le retour de Neymar, qui pourrait entrer en jeu après cinq semaines sur le flanc, pour épauler Kylian Mbappé, qui reste sur 14 buts en deux mois, toutes compétitions confondues.

Le saviez-vous ?

L’OL est l’équipe qui a remporté le plus de matches de Ligue 1 contre le PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011/12 : 5, pour 3 nuls et 11 défaites.

Julien Huët

