OM : l’incroyable dénouement du transfert de Bamba Dieng

Le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille Bamba Dieng a vécu une dernière journée de mercato complètement folle ce jeudi 1er septembre. Alors que le club phocéen souhaitait s’en débarrasser durant la fenêtre estivale, le buteur sénégalais était tout proche de signer du côté de la Bretagne hier matin avec le FC Lorient. Mais c’était avant le premier rebondissement de la journée, qui l’envoyait finalement vers Leeds en Premier League, de l’autre côté de la Manche, dans l’après-midi.

Mais pour parachever le tout, c’est l’OGC Nice qui est entré dans la danse pour s’attacher les services de Dieng dans la soirée et c’est d’ailleurs là-bas qu’il devait s’engager. Mais celui qui vient de l’académie Diambars au Sénégal aurait échoué sa visite médicale avec les Aiglons et est donc bel et bien toujours olympien. Reste à voir comment son cas sera gérer désormais et s’il aura du temps de jeu cette saison…