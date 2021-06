On connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Le premier tour aura lieu le 10 avril, tandis que le second tour aura lieu deux semaines plus tard, le 24 avril.



La date sera formellement annoncée la semaine prochaine en Conseil des ministres. La passation doit avoir lieu avant le 13 mai 2022 puisqu’Emmanuel Macron avait pris ses fonctions le 14 mai 2017. En effet “l’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice”.



Selon France Info, les élections législatives se tiendront quant à elles au cours du mois de juin 2022.