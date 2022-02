Open 6e Sens : les 3 Wild-Cards enfin connues

A quelques heures du début des qualifications pour le tournoi WTA Open 6e Sens de la Métropole de Lyon, on connaît enfin les 3 joueuses invitées à participer au tournoi.

Cette année, les Lyonnais auront la chance de voir évoluer Dayana Yastremska, classée 21e mondiale en 2020. Tout juste sortie des quarts de finale du tournoi de Dubaï, la jeune Ukrainienne âgée de seulement 21 ans est en phase de relance après quelques turbulences extra sportives.



La second Wild-Cards a été léguée à l’ancienne numéro 2 mondiales et éternelles Russes Vera Zvonareva. Elle sera vraisemblablement une réelle tête d’affiche pour ce tournoi qui se déroulera à Gerland.

Et enfin la dernière invitation attribuée par la Fédération Française de Tennis a été offerte à la locale Elsa Jacquemot. Pour la première fois de sa carrière, la jeune lyonnaise âgée de 18 ans pourra participer au tableau principal de ce tournoi.

La compétition débute ce samedi au Palais des Sports de Gerland.