Paca : l’ARS appelle à la vigilance face à l’augmentation de la circulation virale du Covid-19

Le taux d’incidence du Covid-19 poursuit sa hausse dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dans son point hebdomadaire, l’Agence régionale de santé (ARS) a appelé à la vigilance face à la « forte augmentation » de la circulation virale.



Le taux de positivité est passé de 14,2 % à 18,9 % en une semaine. Le nombre de dépistages augmente chaque jour (+21 %) et, par conséquent, le taux d’incidence régional connaît une hausse de 62 % en une semaine.



Le nombre de cas pour 100 000 habitants était de 409 entre le 13 et 19 juin, contre 248 la semaine précédente.



Les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône sont les départements les plus touchés. Ils enregistrent 10 nouvelles admissions dans leurs services de réanimations en sept jours. Seule la mortalité hospitalière continue de baisser, note tout de même l’ARS.