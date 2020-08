Pas de métros A et B mercredi et jeudi soir

Les métros A et B de Lyon seront fermés plus tôt mercredi et jeudi soir. Les derniers départs auront lieu entre 21h et 21h20.



En effet, les travaux d’automatisation de la ligne B du métro lyonnais s’intensifient au cours de ce mois d’août. Des travaux qui auront aussi un impact sur la ligne A.



Pour cette dernière, des bus relais desserviront les stations de La Soie à Charpennes avec une fréquence de 10 à 15 minutes jusqu’à 00h29. Pour le métro B, des bus relais desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 à 15 minutes jusqu’à 00h18.



À noter que le métro B sera également fermé après 21h les 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27 août.