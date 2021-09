Pass sanitaire : vers un assouplissement des règles dans les centres commerciaux ?

Selon Elisabeth Borne, les règles concernant le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000m² pourraient être prochainement assouplies si la situation sanitaire venait encore à s’améliorer. Un point sera fait “dans les prochains jours”.



La ministre du Travail, de l’Insertion et de l’Emploi s’est exprimée ce samedi matin chez nos confrères de France Inter. Elle a même admis que la gestion du pass sanitaire était “effectivement plus difficile pour les centres commerciaux que pour d’autres lieux accueillant du public”.