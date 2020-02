Philippe Barbarin sort de son silence

“Cette affaire me collera toujours au visage”. Cette phrase est signée du cardinal Barbarin. L’archevêque de Lyon s’exprime publiquement pour la première depuis sa relaxe en appel pour non dénonciation d’agressions sexuelles dans le cadre de l’affaire Preynat.



Dans un entretien au Point, Philippe Barbarin explique que ces dernières années l’ont “changé”. “Des victimes sont venues vers moi de partout, et m’ont aidé à comprendre la gravité et la persistance de cette blessure si profonde qui a bouleversé leur vie”. “Je regrette de ne pas avoir approfondi l’investigation avec Preynat. Le scandale a énormément grossi car nous avons trop attendu. Je n’ai jamais voulu ni pensé cacher quoi que ce soit. Apprenant des agressions, je ne me suis jamais dit : “Pourvu que cela ne se sache pas”



Philippe Barbarin qui va de nouveau remettre sa démission au Pape