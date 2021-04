Point d’étape de la préfecture après la pollution constatée à Grézieu-la-Varenne

Depuis la découverte d’une nappe épaisse et odorante sur le site d’une ancienne blanchisserie dans le jardin d’un habitant de Grézieu-la-Varenne en 2019, la préfecture du Rhône explique tout mettre en œuvre pour délimiter les sources de cette pollution et protéger les résidents concernés. Différentes investigations sur l’eau potable et l’air ambiant ont été menées, parallèlement à des réunions et à des échanges téléphoniques réguliers avec les habitants du site.

Les premières enquêtes ont permis l’identification de logements ne présentant pas de pollution, et d’autres avec des pollutions à des niveaux variables. Un seul de ces logements, concentrant une importante pollution, a été identifié. Les occupants ont été relogés par les services de l’Etat en janvier dernier.

Des travaux de dépollution vont être réalisés sur le site pour retrouver une qualité de l’air conforme aux recommandations sanitaires protectrices du Haut Conseil de Santé Publique. Mais selon la préfecture, aucun risque sanitaire direct n’ait été identifié. Toutefois, la consommation d’eau potable est interdite par arrêté municipal depuis l’an dernier.