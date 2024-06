Première phase terminée pour la réhabilitation du Théâtre Nouvelle Génération de Vaise

La première phase des travaux de réhabilitation du Théâtre Nouvelle Génération (TNG) à Vaise, débutée en décembre 2022, est achevée. Coût total : 2,95 millions d'euros, avec un soutien d'un million de la DRAC. La scène a été agrandie et l'efficacité énergétique améliorée. La seconde phase, achevée en mars 2025, vise à supprimer le rideau de fer et à installer une nouvelle ventilation. Coût : 1,4 million d'euros, dont 500 000 de la DRAC. Cette modernisation offre un cadre plus agréable et fonctionnel aux spectateurs.