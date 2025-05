32e journée de Ligue 1 : l’ASSE s’incline logiquement face à Monaco et grille un nouveau joker dans la course pour le maintien (1-3)

Au terme d'un match intense et agréable à suivre entre deux équipes joueuses, Monaco signe un succès logique face à des Verts volontaires mais bien trop limités, score final 3 buts à 1.

Surpris par un but express d'Akliouche (2') après moins de deux minutes, les Verts ont couru derrrière le score pendant plus d'une heure avant qu'un coup de canon de Davitashvili remette les deux équipes à égalité. Un bonheur de courte durée, puisqu'Al Musrati (68'), d'une frappe lointaine, a remis Monaco devant presque dans la foulée. Avant que Balogun (78') ne profite d'une mauvaise relance de Bernauer pour faire le break.

Monaco passe devant l'OM, qui joue ce dimanche à Lille et prend provisoirement la place de dauphin.

De leur côté, les Verts ne se rassurent absolument pas dans la course au maintien. Toujours 17es, ils comptent trois points de retard sur Angers (15e) et restent à un petit point du Havre (16e), deux équipes qui n’ont pas encore joué et qui pourraient prendre un sérieux avantage sur les Stéphanois.

Prochaine rencontre pour les hommes d'Eirik Horneland, ce sera à Reims, samedi 10 mai à 21h.

R.H