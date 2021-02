PrePeers, la plateforme lyonnaise qui simplifie les cours particuliers

Accompagner les élèves du collège à l’emploi, voilà le défi que s’est lancé l’entreprise PrePeers, spécialisée dans les cours particuliers pour les jeunes âgés entre 15 et 25 ans.



Co-fondée par les Lyonnais, Gilles Meyers et Harold Coy, la plateforme, dont le siège se trouve à Limonest, se distingue par son accessibilité extrêmement simple.



Vous souhaitez vous inscrire, c’est gratuit et sans aucune commission, ni frais cachés.



Depuis 2019, PrePeers a connu une ascension fulgurante. En 24 mois, elle est devenue “la première plateforme 3-en-1 à faciliter l’accès au soutien scolaire, à l’orientation et au marché de l’emploi”, comme l’indique le site de l’entreprise.

Harold Coy, co-fondateur de Prepeers

L’enseigne offre un large choix de professeurs aux jeunes. Ce sont d’ailleurs eux-mêmes qui fixent leurs tarifs.



En plus d’accompagner les collégiens et lycéens en parcours scolaire classique, PrePeers a également pris l’initiative d’aider les futurs travailleurs dans leur orientation. Un “Job-board” sera lancé en mars prochain et proposera des offres de stage partout en France, qu’il s’agisse d’alternance ou de premier emploi.



L’entreprise veut également déployer son service à l’échelle nationale pour concerner les étudiants du monde entier.